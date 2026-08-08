第 1 张图片，共 13 张图片
Nike Dunk HI/C
男子运动鞋
¥1,099
售罄：
此配色当前无货
出众支撑，活力满满。Nike Dunk HI/C 男子运动鞋由 Nike 与 CLOT 联袂打造，采用合成材质鞋面，塑就液态金属状效果，彰显篮球风范。让你尽享 Dunk 标配的柔软缓震性能和出色抓地力，同时不失耀眼魅力。
- 显示颜色： 多色/白色/多色
- 款式： DH4444-900
Nike Dunk HI/C
¥1,099
水银配色，格调升级
出众支撑，活力满满。Nike Dunk HI/C 男子运动鞋由 Nike 与 CLOT 联袂打造，采用合成材质鞋面，塑就液态金属状效果，彰显篮球风范。让你尽享 Dunk 标配的柔软缓震性能和出色抓地力，同时不失耀眼魅力。
其他细节
- 合成材质鞋面，营造舒适支撑效果
- 加垫高帮鞋口妥帖包覆脚踝，触感柔软
- 泡绵中底，缔造轻盈回弹的缓震效果
- 橡胶外底搭配经典篮球鞋圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力，尽显传统风范
产品细节
- 鞋头打孔设计
- 显示颜色： 多色/白色/多色
- 款式： DH4444-900
Nike Dunk
从篮板到滑板，Nike Dunk 的影响力毋庸置疑。尽管 1985 年以篮球鞋形式亮相，但其平整而具有抓附力的鞋底闯入了滑板运动员的视野，堪称滑板鞋的理想之选。几十年来，Dunk 不断直击全球各地滑板手的灵魂，推出不计其数的配色方案，追求创造力和功能性兼得的理想境界，彰显亚文化风采。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。