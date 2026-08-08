Nike Dunk HI/C

¥1,099

水银配色，格调升级

出众支撑，活力满满。Nike Dunk HI/C 男子运动鞋由 Nike 与 CLOT 联袂打造，采用合成材质鞋面，塑就液态金属状效果，彰显篮球风范。让你尽享 Dunk 标配的柔软缓震性能和出色抓地力，同时不失耀眼魅力。

Nike Dunk

从篮板到滑板，Nike Dunk 的影响力毋庸置疑。尽管 1985 年以篮球鞋形式亮相，但其平整而具有抓附力的鞋底闯入了滑板运动员的视野，堪称滑板鞋的理想之选。几十年来，Dunk 不断直击全球各地滑板手的灵魂，推出不计其数的配色方案，追求创造力和功能性兼得的理想境界，彰显亚文化风采。