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Nike Dunk HI / F (PS) 幼童运动童鞋 - 酒红/白色/黑

Nike Dunk HI / F (PS)

幼童运动童鞋

¥699

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此配色当前无货

Nike Dunk HI / F (PS) 幼童运动童鞋将复古篮球元年款设计提升至新高度。Fragment 创始人藤原浩运用左右对称设计，焕新演绎他在 2010 年创造的 Dunk pack 系列。该系列曾经备受赞誉，此次回归亦是一种致敬。Fragment 闪电标志提升鞋款格调，彰显独特风范，助力未来运动鞋迷轻松得分。


  • 显示颜色： 酒红/白色/黑
  • 款式： DJ4285-600

Nike Dunk HI / F (PS)

¥699

再现 PACK 设计

Nike Dunk HI / F (PS) 幼童运动童鞋将复古篮球元年款设计提升至新高度。Fragment 创始人藤原浩运用左右对称设计，焕新演绎他在 2010 年创造的 Dunk pack 系列。该系列曾经备受赞誉，此次回归亦是一种致敬。Fragment 闪电标志提升鞋款格调，彰显独特风范，助力未来运动鞋迷轻松得分。

街头风范，轻松实现

Fragment 创始人藤原浩为该鞋款融入时尚简约风范和经久耐穿性能，打造日常穿搭佳选。后跟饰有 Fragment 闪电标志。

致敬 City Pack

左右对称设计，旨在致敬 2010 Dunk 人气鞋款，打造易于穿搭的经典外观。

其他细节

  • 皮革经久耐穿，传承元年款 Dunk 的经典质感
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 泡绵鞋舌
  • 显示颜色： 酒红/白色/黑
  • 款式： DJ4285-600

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