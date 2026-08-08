Nike Dunk HI / F (PS) 幼童运动童鞋将复古篮球元年款设计提升至新高度。Fragment 创始人藤原浩运用左右对称设计，焕新演绎他在 2010 年创造的 Dunk pack 系列。该系列曾经备受赞誉，此次回归亦是一种致敬。Fragment 闪电标志提升鞋款格调，彰显独特风范，助力未来运动鞋迷轻松得分。

Fragment 创始人藤原浩为该鞋款融入时尚简约风范和经久耐穿性能，打造日常穿搭佳选。后跟饰有 Fragment 闪电标志。

Nike Dunk HI / F (PS) 幼童运动童鞋将复古篮球元年款设计提升至新高度。Fragment 创始人藤原浩运用左右对称设计，焕新演绎他在 2010 年创造的 Dunk pack 系列。该系列曾经备受赞誉，此次回归亦是一种致敬。Fragment 闪电标志提升鞋款格调，彰显独特风范，助力未来运动鞋迷轻松得分。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。