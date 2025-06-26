Nike Dunk High By You

¥999

从球场经典到街头标杆，Nike Dunk High By You 专属定制男子运动鞋现携 ACG 元素震撼归来，匠心演绎你的专属魅力。 该鞋款从户外汲取灵感，可随心定制，任你打造个性造型。 选择帆布或翻毛皮装饰，步履间尽显出众风范。 添加经典皮革，助力畅享都市时光。 提拉设计，可供书写你的故事，亦可用作挂环，在穿越小溪或信步沙滩时将运动鞋挂在背包上。 还有丰富配色供你选择。随意配色，随心冒险， 让 Nike Dunk High 尽情展现你的个性风采吧。

基本材料 帆布缔造隽永外观，皮革塑就经典格调。 任选一种基本材料，开启你的旅程。 90 年代缤纷色彩 苔藓金、孔雀绿、大学金， 还有什么？ 你可以从一系列灵感源自 90 年代户外装备的配色中尽情挑选，为世界带来缤纷色彩。 彰显个性 你的昵称是什么？ 有一起探险的伙伴吗？ 爱吃什么零食呢？ 在后跟织带上添加至多 5 个字符（数字 0-9 和字母 A-Z）的个性化刺绣信息，述说你的故事。

其他细节 鞋面经做旧处理，质感柔软非凡；巧搭耐穿结构，重现 80 年代篮球风范

泡绵中底，缔造轻盈回弹的缓震效果

橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力，尽显传统风范

皮革鞋舌标签，为鞋面注入樱桃元素

Nike By You 细节 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。 每双运动鞋均由手工匠心打造而成， 值得你耐心等待。

名字首字母、 昵称、 或其他个人信息 都可以作为专属印记，为运动鞋增添个性色彩。

在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。

显示颜色： 多色/多色/多色

款式： DV2273-900