Nike Dunk High By You
专属定制男子运动鞋
从球场经典到街头标杆，Nike Dunk High By You 专属定制男子运动鞋现携 ACG 元素震撼归来，匠心演绎你的专属魅力。 该鞋款从户外汲取灵感，可随心定制，任你打造个性造型。 选择帆布或翻毛皮装饰，步履间尽显出众风范。 添加经典皮革，助力畅享都市时光。 提拉设计，可供书写你的故事，亦可用作挂环，在穿越小溪或信步沙滩时将运动鞋挂在背包上。 还有丰富配色供你选择。随意配色，随心冒险， 让 Nike Dunk High 尽情展现你的个性风采吧。
- 显示颜色： 多色/多色/多色
- 款式： DV2273-900
Nike Dunk High By You
从球场经典到街头标杆，Nike Dunk High By You 专属定制男子运动鞋现携 ACG 元素震撼归来，匠心演绎你的专属魅力。 该鞋款从户外汲取灵感，可随心定制，任你打造个性造型。 选择帆布或翻毛皮装饰，步履间尽显出众风范。 添加经典皮革，助力畅享都市时光。 提拉设计，可供书写你的故事，亦可用作挂环，在穿越小溪或信步沙滩时将运动鞋挂在背包上。 还有丰富配色供你选择。随意配色，随心冒险， 让 Nike Dunk High 尽情展现你的个性风采吧。
基本材料
帆布缔造隽永外观，皮革塑就经典格调。 任选一种基本材料，开启你的旅程。
90 年代缤纷色彩
苔藓金、孔雀绿、大学金， 还有什么？ 你可以从一系列灵感源自 90 年代户外装备的配色中尽情挑选，为世界带来缤纷色彩。
彰显个性
你的昵称是什么？ 有一起探险的伙伴吗？ 爱吃什么零食呢？ 在后跟织带上添加至多 5 个字符（数字 0-9 和字母 A-Z）的个性化刺绣信息，述说你的故事。
其他细节
- 鞋面经做旧处理，质感柔软非凡；巧搭耐穿结构，重现 80 年代篮球风范
- 泡绵中底，缔造轻盈回弹的缓震效果
- 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力，尽显传统风范
- 皮革鞋舌标签，为鞋面注入樱桃元素
Nike By You 细节
- 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。 每双运动鞋均由手工匠心打造而成， 值得你耐心等待。
- 名字首字母、 昵称、 或其他个人信息 都可以作为专属印记，为运动鞋增添个性色彩。
- 在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。
- 显示颜色： 多色/多色/多色
- 款式： DV2273-900
Nike Dunk
从篮板到滑板，Nike Dunk 的影响力毋庸置疑。 尽管此鞋款在 1985 年以篮球鞋形式亮相，但其平整且具有出色抓附力的鞋底闯入了当时未被重视的滑板运动员的视野，成为滑板鞋的理想之选。 几十年来，Dunk 不断俘获全球各地滑板手的青睐，推出不计其数的配色方案，追求创造力和功能性兼得的理想境界，彰显亚文化风采。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。