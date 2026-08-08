Nike Dunk High PRM MF

¥899

柔软皮革鞋面，塑就衣橱佳选。Nike Dunk High PRM MF 女子运动鞋以经软化处理的优质皮革强势回归，焕新演绎 80 年代经典篮球鞋款；巧妙糅合篮球风范和复古格调，塑就精致外观。鞋面呈现经典外观，缔造出众型格，堪称日常穿着佳选。柔软高帮鞋口，助你畅享舒适穿着体验。

Nike Dunk

从篮板到滑板，Nike Dunk 的影响力毋庸置疑。尽管此鞋款在 1985 年以篮球鞋形式亮相，但其平整且具有出色抓附力的鞋底闯入了当时未被重视的滑板运动员的视野，成为滑板鞋的理想之选。几十年来，Dunk 不断俘获全球各地滑板手的青睐，推出不计其数的配色方案，追求创造力和功能性兼得的理想境界，彰显亚文化风采。