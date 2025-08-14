Nike Dunk Low
大童运动童鞋板鞋
10% 折让
没有什么风格是经典鞋款不能驾驭的。Nike Dunk Low 大童运动童鞋糅合经典 Dunk 风格，助孩子绽放夺目光彩，轻松驾驭多种场合。柔软衬垫结合耐穿结构，塑就运动鞋收藏佳选。
- 显示颜色： 白色/白色/绣球花紫/张扬粉
- 款式： HQ1185-161
Nike Dunk Low
10% 折让
没有什么风格是经典鞋款不能驾驭的。Nike Dunk Low 大童运动童鞋糅合经典 Dunk 风格，助孩子绽放夺目光彩，轻松驾驭多种场合。柔软衬垫结合耐穿结构，塑就运动鞋收藏佳选。
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合设计，经久耐穿，塑就经典风范
- 全掌型橡胶鞋底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 鞋头打孔设计
- 包边鞋底结构
- 显示颜色： 白色/白色/绣球花紫/张扬粉
- 款式： HQ1185-161
Nike Dunk
在紧张的时间限制下，Nike Dunk 从一众混搭创意中脱颖而出，并于 1985–86 赛季亮相大学篮球场。 虽然元年款学院配色设计有助彰显校队本色，但当时的 Dunk 并未造成轰动。 这款运动鞋后来正是凭借低调小众的气质，加上抓附力强劲的平整鞋底，一跃成为滑板界的宠儿。 数十年过去，这款日常人气单品历经多款配色迭代，掀起了一阵又一阵的抢购浪潮，影响力之大有目共睹。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。