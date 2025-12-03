Nike Dunk Low
大童运动鞋
30% 折让
Nike Dunk 运动鞋起初专为篮球运动设计，却深受滑板爱好者青睐。这款 80 年代中期的经典运动鞋是你鞋柜里的百搭佳选。Nike Dunk Low 大童运动鞋采用鞋口衬垫，结合出色的橡胶抓地设计，无论初学滑板还是返校上课，皆可令你轻松出“型”。
- 显示颜色： 大学灰/野葡萄紫/白色/波斯紫
- 款式： FB9109-007
Nike Dunk Low
30% 折让
Nike Dunk 运动鞋起初专为篮球运动设计，却深受滑板爱好者青睐。这款 80 年代中期的经典运动鞋是你鞋柜里的百搭佳选。Nike Dunk Low 大童运动鞋采用鞋口衬垫，结合出色的橡胶抓地设计，无论初学滑板还是返校上课，皆可令你轻松出“型”。
经久耐穿
优质材质鞋面，经久耐穿，塑就经典风范。
经典外观
鞋头部位打孔细节结合鞋口和鞋舌形状，忠实沿袭元年款 Dunk 经典外观。
强劲抓地力，驾驭日常活动
全掌型橡胶鞋底铸就非凡抓地力，同时融入与元年款类似的抓地底纹。
产品细节
- 经典鞋带
- 包边鞋底结构
- 显示颜色： 大学灰/野葡萄紫/白色/波斯紫
- 款式： FB9109-007
Nike Dunk
在紧张的时间限制下，Nike Dunk 从一众混搭创意中脱颖而出，并于 1985–86 赛季亮相大学篮球场。虽然元年款学院配色设计有助彰显校队本色，但当时的 Dunk 并未造成轰动。这款运动鞋后来正是凭借低调小众的气质，加上抓附力强劲的平整鞋底，一跃成为滑板界的宠儿。数十年过去，这款日常人气单品历经多款配色迭代，掀起了一阵又一阵的抢购浪潮，影响力之大有目共睹。
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 23.2
36: 鞋内长 23.9
36.5: 鞋内长 24.4
37.5: 鞋内长 24.8
38: 鞋内长 25.2
38.5: 鞋内长 26
39: 鞋内长 25.8
40: 鞋内长 26.4
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。