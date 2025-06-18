 

Nike Dunk Low

大童运动鞋

¥669
黑/白色/深宝蓝/亚麻
白色/深宝蓝/黑曜石色/浅军械蓝

Nike Dunk Low 大童运动鞋是你鞋柜里的百搭佳选。采用经典撞色设计，结合耐穿合成材质与柔软衬垫，舒适非凡，无论是上学、去公园还是其他场合，皆可轻松驾驭。


  • 显示颜色： 黑/白色/深宝蓝/亚麻
  • 款式： II7639-001

Nike Dunk Low

¥669

Nike Dunk Low 大童运动鞋是你鞋柜里的百搭佳选。采用经典撞色设计，结合耐穿合成材质与柔软衬垫，舒适非凡，无论是上学、去公园还是其他场合，皆可轻松驾驭。

其他细节

  • 合成材质鞋面柔软耐穿，增添复古韵味
  • 泡绵中底，缔造轻盈回弹的缓震效果
  • 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范
  • 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡

产品细节

  • 显示颜色： 黑/白色/深宝蓝/亚麻
  • 款式： II7639-001

Nike Dunk

在紧张的时间限制下，Nike Dunk 从一众混搭创意中脱颖而出，并于 1985–86 赛季亮相大学篮球场。虽然元年款学院配色设计有助彰显校队本色，但当时的 Dunk 并未造成轰动。这款运动鞋后来正是凭借低调小众的气质，加上抓附力强劲的平整鞋底，一跃成为滑板界的宠儿。数十年过去，这款日常人气单品历经多款配色迭代，掀起了一阵又一阵的抢购浪潮，影响力之大有目共睹。

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