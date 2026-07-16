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Nike Dunk Low
大童运动鞋
10% 折让
Nike Dunk Low 大童运动鞋的灵感源自篮球，采用经典拼接、缓震和复古鞋底，忠实呈现经典的 Nike 风格。
- 显示颜色： 珍珠灰/烟灰粉
- 款式： IU7766-001
Nike Dunk Low
10% 折让
Nike Dunk Low 大童运动鞋的灵感源自篮球，采用经典拼接、缓震和复古鞋底，忠实呈现经典的 Nike 风格。
其他细节
- 合成材质鞋面，舒适耐穿
- 鞋头融入打孔设计，带来出色透气性
- 全掌型橡胶外底融入抓地底纹，铸就非凡抓地力
产品细节
- 低帮鞋口
- 合成材质鞋面
- 经典鞋带
- 显示颜色： 珍珠灰/烟灰粉
- 款式： IU7766-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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