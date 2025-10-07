Nike Dunk Low

¥489 ¥599 18% 折让

Nike Dunk 运动鞋起初专为篮球运动设计，却深受滑板爱好者青睐。这款 80 年代中期的经典运动鞋是你鞋柜里的百搭佳选。Nike Dunk Low 大童运动鞋采用鞋口衬垫，结合出色的橡胶抓地设计，无论初学滑板还是返校上课，皆可令你轻松出“型”。

经久耐穿 优质材质鞋面，经久耐穿，塑就经典风范。 经典外观 鞋头部位打孔细节结合鞋口和鞋舌形状，忠实沿袭元年款 Dunk 经典外观。 强劲抓地力，驾驭日常活动 全掌型橡胶鞋底铸就非凡抓地力，同时融入与元年款类似的抓地底纹。

产品细节 经典鞋带

包边鞋底结构

显示颜色： 白色/白色/白色/中柔粉

款式： FB9109-125