Nike Dunk Low
大童运动鞋
¥599
Nike Dunk Low 大童运动鞋的灵感源自篮球运动，采用经典拼接、缓震和复古外底设计，忠实呈现经典的 Nike 风格。
- 显示颜色： 白色/白色/微绿/橙粉
- 款式： IV2861-181
Nike Dunk Low
¥599
Nike Dunk Low 大童运动鞋的灵感源自篮球运动，采用经典拼接、缓震和复古外底设计，忠实呈现经典的 Nike 风格。
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合设计，塑就出众结构感和耐穿性
- 全掌型橡胶外底融入抓地底纹，铸就非凡抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 低帮鞋口
- 显示颜色： 白色/白色/微绿/橙粉
- 款式： IV2861-181
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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