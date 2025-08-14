 
Nike Dunk Low 大童运动鞋 - 清透蓝/白色/浅柠檬黄/透明粉

Nike Dunk Low

大童运动鞋

43% 折让

Nike Dunk Low 大童运动鞋是你鞋柜里的百搭佳选。耐穿天然皮革结合醒目设计，塑就经典球场格调和舒适脚感，可轻松驾驭教室、公园等多种场合。


  • 显示颜色： 清透蓝/白色/浅柠檬黄/透明粉
  • 款式： IB7747-406

其他细节

  • 天然皮革鞋面适合日常穿着，质感柔软非凡；巧搭耐穿结构，重现 80 年代篮球风范
  • 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
  • 泡绵中底，缔造轻盈回弹的缓震效果
  • 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力，尽显传统风范

产品细节

  • 经典鞋带
  • 鞋头打孔设计
Nike Dunk

在紧张的时间限制下，Nike Dunk 从一众混搭创意中脱颖而出，并于 1985–86 赛季亮相大学篮球场。 虽然元年款学院配色设计有助彰显校队本色，但当时的 Dunk 并未造成轰动。 这款运动鞋后来正是凭借低调小众的气质，加上抓附力强劲的平整鞋底，一跃成为滑板界的宠儿。 数十年过去，这款日常人气单品历经多款配色迭代，掀起了一阵又一阵的抢购浪潮，影响力之大有目共睹。

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    35.5: 鞋内长 23

    36: 鞋内长 23.4

    36.5: 鞋内长 23.6

    37.5: 鞋内长 24

    38: 鞋内长 24.4

    38.5: 鞋内长 24.8

    39: 鞋内长 25.6

    40: 鞋内长 25.8

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

