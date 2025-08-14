Nike Dunk Low
大童运动鞋
43% 折让
Nike Dunk Low 大童运动鞋是你鞋柜里的百搭佳选。耐穿天然皮革结合醒目设计，塑就经典球场格调和舒适脚感，可轻松驾驭教室、公园等多种场合。
- 显示颜色： 清透蓝/白色/浅柠檬黄/透明粉
- 款式： IB7747-406
Nike Dunk Low
43% 折让
Nike Dunk Low 大童运动鞋是你鞋柜里的百搭佳选。耐穿天然皮革结合醒目设计，塑就经典球场格调和舒适脚感，可轻松驾驭教室、公园等多种场合。
其他细节
- 天然皮革鞋面适合日常穿着，质感柔软非凡；巧搭耐穿结构，重现 80 年代篮球风范
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
- 泡绵中底，缔造轻盈回弹的缓震效果
- 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力，尽显传统风范
产品细节
- 经典鞋带
- 鞋头打孔设计
- 显示颜色： 清透蓝/白色/浅柠檬黄/透明粉
- 款式： IB7747-406
Nike Dunk
在紧张的时间限制下，Nike Dunk 从一众混搭创意中脱颖而出，并于 1985–86 赛季亮相大学篮球场。 虽然元年款学院配色设计有助彰显校队本色，但当时的 Dunk 并未造成轰动。 这款运动鞋后来正是凭借低调小众的气质，加上抓附力强劲的平整鞋底，一跃成为滑板界的宠儿。 数十年过去，这款日常人气单品历经多款配色迭代，掀起了一阵又一阵的抢购浪潮，影响力之大有目共睹。
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 23
36: 鞋内长 23.4
36.5: 鞋内长 23.6
37.5: 鞋内长 24
38: 鞋内长 24.4
38.5: 鞋内长 24.8
39: 鞋内长 25.6
40: 鞋内长 25.8
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。