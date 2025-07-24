Nike Dunk Low
大童运动鞋
¥669
Nike Dunk Low 大童运动鞋以户外新风演绎经典篮球鞋，唤醒你内心的探索热情。橙色鞋带仿若伞绳，侧边拼接饰有虫纹印花，增添动感的别致纹理；鞋舌标签和后跟覆面饰有树枝元素 Nike 标志，提醒你踏入户外才是正经事。
- 显示颜色： 海藻绿/军裤卡其/深渊绿/黄褐色
- 款式： IH4042-364
Nike Dunk Low
¥669
Nike Dunk Low 大童运动鞋以户外新风演绎经典篮球鞋，唤醒你内心的探索热情。橙色鞋带仿若伞绳，侧边拼接饰有虫纹印花，增添动感的别致纹理；鞋舌标签和后跟覆面饰有树枝元素 Nike 标志，提醒你踏入户外才是正经事。
其他细节
- 经典的全掌型橡胶外底，铸就非凡抓地力
- 皮革与织物组合鞋面经久耐穿，彰显经典魅力
- 鞋盒内附有专享手册
产品细节
- 经典鞋带
- 皮革与织物组合鞋面
- 低帮鞋口
- 显示颜色： 海藻绿/军裤卡其/深渊绿/黄褐色
- 款式： IH4042-364
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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