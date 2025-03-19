Nike Dunk Low

大童运动鞋

¥669

经典 Nike Dunk 运动鞋起初专为篮球运动设计，却深受滑板爱好者青睐。Nike Dunk Low 大童运动鞋采用柔软衬垫结合轻盈泡绵缓震配置和优质材料，舒适耐穿。

  • 显示颜色： 白色/白色/冰川蓝/多色
  • 款式： IB8891-191

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