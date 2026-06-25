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Nike Dunk Low
大童运动鞋
¥599
Nike Dunk Low 大童运动鞋的灵感源自篮球，采用经典拼接、缓震和复古鞋底，忠实呈现经典的 Nike 风格。
- 显示颜色： 帆白/帆白/浅紫丁香色/幻影灰白
- 款式： IX5008-101
Nike Dunk Low
¥599
Nike Dunk Low 大童运动鞋的灵感源自篮球，采用经典拼接、缓震和复古鞋底，忠实呈现经典的 Nike 风格。
其他细节
- 全掌型橡胶外底融入抓地底纹，铸就非凡抓地力
- 天然皮革与合成材质组合设计，经久耐穿，彰显经典魅力
- 鞋头融入打孔设计，带来出色透气性
产品细节
- 经典鞋带
- 低帮鞋口
- 显示颜色： 帆白/帆白/浅紫丁香色/幻影灰白
- 款式： IX5008-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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