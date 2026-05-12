在洛杉矶的传奇天气下，投篮游戏是个好主意。穿上这款 Nike Dunk Low 大童运动鞋，彰显你对这颗西海岸瑰宝的热爱。此鞋款采用经典分层、缓震和复古鞋底设计，忠实呈现经典的 Nike 风格。

显示颜色： 中灰/黑/帆白/橘皮黄

款式： IQ0206-062