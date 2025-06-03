 

Nike Dunk Low

女子运动鞋复古板鞋

¥749
Nike Dunk Low 女子运动鞋复古板鞋 - 帆白/灰褐/日蚀紫红
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Nike Dunk 运动鞋作为 80 年代经典篮球鞋款起初专为硬木球场打造，后来成为席卷街头的时尚标杆，现以耐穿覆面和个性配色再次归来。Nike Dunk Low 女子运动鞋复古板鞋采用经典篮球风格设计，为 80 年代复古外观融入街头风范；加垫低帮鞋口，令你畅享舒适穿着体验。


  • 显示颜色： 帆白/灰褐/日蚀紫红
  • 款式： DD1503-125

Nike Dunk Low

¥749

演绎 Dunk 风范

Nike Dunk 运动鞋作为 80 年代经典篮球鞋款起初专为硬木球场打造，后来成为席卷街头的时尚标杆，现以耐穿覆面和个性配色再次归来。Nike Dunk Low 女子运动鞋复古板鞋采用经典篮球风格设计，为 80 年代复古外观融入街头风范；加垫低帮鞋口，令你畅享舒适穿着体验。

其他细节

  • 利落皮革鞋面，营造柔软质感；巧搭耐穿覆面，重现 80 年代篮球风范
  • 泡绵中底，塑就出众回弹的轻盈缓震体验
  • 加垫低帮鞋口塑就利落外观，营造舒适脚感
  • 采用醒目撞色设计，学院风格配色助你释放魅力，彰显独特个性
  • 橡胶鞋底搭配经典篮球鞋圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力，尽显传统风范

产品细节

  • 低帮鞋口
  • 泡绵鞋垫
  • 显示颜色： 帆白/灰褐/日蚀紫红
  • 款式： DD1503-125

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