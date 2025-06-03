Nike Dunk Low
女子运动鞋复古板鞋
¥749
Nike Dunk 运动鞋作为 80 年代经典篮球鞋款起初专为硬木球场打造，后来成为席卷街头的时尚标杆，现以耐穿覆面和个性配色再次归来。Nike Dunk Low 女子运动鞋复古板鞋采用经典篮球风格设计，为 80 年代复古外观融入街头风范；加垫低帮鞋口，令你畅享舒适穿着体验。
- 显示颜色： 帆白/灰褐/日蚀紫红
- 款式： DD1503-125
Nike Dunk Low
¥749
演绎 Dunk 风范
Nike Dunk 运动鞋作为 80 年代经典篮球鞋款起初专为硬木球场打造，后来成为席卷街头的时尚标杆，现以耐穿覆面和个性配色再次归来。Nike Dunk Low 女子运动鞋复古板鞋采用经典篮球风格设计，为 80 年代复古外观融入街头风范；加垫低帮鞋口，令你畅享舒适穿着体验。
其他细节
- 利落皮革鞋面，营造柔软质感；巧搭耐穿覆面，重现 80 年代篮球风范
- 泡绵中底，塑就出众回弹的轻盈缓震体验
- 加垫低帮鞋口塑就利落外观，营造舒适脚感
- 采用醒目撞色设计，学院风格配色助你释放魅力，彰显独特个性
- 橡胶鞋底搭配经典篮球鞋圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力，尽显传统风范
产品细节
- 低帮鞋口
- 泡绵鞋垫
- 显示颜色： 帆白/灰褐/日蚀紫红
- 款式： DD1503-125
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。