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Nike Dunk Low 女子运动鞋 - 柠檬糖黄/帆白/活力黄/欧皮特黄

Nike Dunk Low

女子运动鞋

¥849

柠檬水于 1630 年 8 月在巴黎首次亮相，迅速成为一种标志性饮料。近 400 年后，柠檬水仍然占据主导地位，标志着夏季的正式开始。Nike Dunk Low 女子运动鞋采用皮革材料、方格图案细节和夏日风格配色，以新派手法演绎经典灵感，让你尽情品味这款鞋的美妙。


  • 显示颜色： 柠檬糖黄/帆白/活力黄/欧皮特黄
  • 款式： DJ6902-700

Nike Dunk Low

¥849

畅饮夏日

柠檬水于 1630 年 8 月在巴黎首次亮相，迅速成为一种标志性饮料。近 400 年后，柠檬水仍然占据主导地位，标志着夏季的正式开始。Nike Dunk Low 女子运动鞋采用皮革材料、方格图案细节和夏日风格配色，以新派手法演绎经典灵感，让你尽情品味这款鞋的美妙。

仿柠檬皮设计

皮革材质的耐克勾结合蜡滴状细节模仿了柠檬皮的光泽凹凸纹理。

甜蜜之美

后跟处的细节设计，让人联想到柠檬。

优质材料

皮革材料结合光泽感细节，让这款经典运动鞋成为你的感官盛宴。

其他细节

  • 加垫低帮鞋口，赋予脚踝柔软舒适感受
  • 泡棉中底，塑就轻盈回弹缓震效果
  • 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，缔造非凡抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 柠檬糖黄/帆白/活力黄/欧皮特黄
  • 款式： DJ6902-700

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