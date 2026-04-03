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Nike Dunk Low
女子运动鞋
¥849
柠檬水于 1630 年 8 月在巴黎首次亮相，迅速成为一种标志性饮料。近 400 年后，柠檬水仍然占据主导地位，标志着夏季的正式开始。Nike Dunk Low 女子运动鞋采用皮革材料、方格图案细节和夏日风格配色，以新派手法演绎经典灵感，让你尽情品味这款鞋的美妙。
- 显示颜色： 柠檬糖黄/帆白/活力黄/欧皮特黄
- 款式： DJ6902-700
Nike Dunk Low
¥849
畅饮夏日
柠檬水于 1630 年 8 月在巴黎首次亮相，迅速成为一种标志性饮料。近 400 年后，柠檬水仍然占据主导地位，标志着夏季的正式开始。Nike Dunk Low 女子运动鞋采用皮革材料、方格图案细节和夏日风格配色，以新派手法演绎经典灵感，让你尽情品味这款鞋的美妙。
仿柠檬皮设计
皮革材质的耐克勾结合蜡滴状细节模仿了柠檬皮的光泽凹凸纹理。
甜蜜之美
后跟处的细节设计，让人联想到柠檬。
优质材料
皮革材料结合光泽感细节，让这款经典运动鞋成为你的感官盛宴。
其他细节
- 加垫低帮鞋口，赋予脚踝柔软舒适感受
- 泡棉中底，塑就轻盈回弹缓震效果
- 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，缔造非凡抓地力
产品细节
- 显示颜色： 柠檬糖黄/帆白/活力黄/欧皮特黄
- 款式： DJ6902-700
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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