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Nike Dunk Low
女子运动鞋
Nike Dunk Low 女子运动鞋采用编织拼接设计，结合简洁的色调，打造耀眼风采。皮革与织物组合鞋面，搭配足底柔软鞋垫，塑就出众造型，并打造非凡舒适穿着体验。
- 显示颜色： 浅清透蓝/帆白/淡象牙白
- 款式： IH2476-400
Nike Dunk Low
Nike Dunk Low 女子运动鞋采用编织拼接设计，结合简洁的色调，打造耀眼风采。皮革与织物组合鞋面，搭配足底柔软鞋垫，塑就出众造型，并打造非凡舒适穿着体验。
其他细节
- 皮革与织物组合鞋面，增添柔软质感和复古韵味
- 泡棉中底，轻盈缓震
- 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范
产品细节
- 加垫鞋口
- 显示颜色： 浅清透蓝/帆白/淡象牙白
- 款式： IH2476-400
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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