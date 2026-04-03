第 1 张图片，共 12 张图片
Nike Dunk Low
女子运动鞋
¥849
Nike Dunk 运动鞋作为 80 年代经典篮球鞋款，现以经典细节和复古篮球风范再次归来。Nike Dunk Low 女子运动鞋将复古外观融入街头风范，采用多个金属银色耐克勾标志，令你畅享舒适有型的运动体验。
- 显示颜色： 白色/沁蓝/金属银
- 款式： FV1311-100
Nike Dunk Low
¥849
Nike Dunk 运动鞋作为 80 年代经典篮球鞋款，现以经典细节和复古篮球风范再次归来。Nike Dunk Low 女子运动鞋将复古外观融入街头风范，采用多个金属银色耐克勾标志，令你畅享舒适有型的运动体验。
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合鞋面，质感柔软；巧搭耐穿结构，重现 80 年代篮球风范
- 泡棉中底，缔造轻盈回弹的缓震效果
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
- 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力，尽显传统风范
产品细节
- 显示颜色： 白色/沁蓝/金属银
- 款式： FV1311-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。