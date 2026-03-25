迈出犀利的步伐，舞台十拿九稳。匠心鞋款，焕新演绎街头经典单品。Nike Dunk 运动鞋起初专为硬木球场打造，后来成为席卷街头的时尚标杆，如今 Nike Dunk Low 女子运动鞋从 90 年代和 21 世纪早期的嘻哈风范汲取设计灵感，缔造焕新之作。低帮鞋口，赋予脚踝舒适体验；鞋带搭配醒目链式鞋带扣，助你展现出众风范。

迈出犀利的步伐，舞台十拿九稳。匠心鞋款，焕新演绎街头经典单品。Nike Dunk 运动鞋起初专为硬木球场打造，后来成为席卷街头的时尚标杆，如今 Nike Dunk Low 女子运动鞋从 90 年代和 21 世纪早期的嘻哈风范汲取设计灵感，缔造焕新之作。低帮鞋口，赋予脚踝舒适体验；鞋带搭配醒目链式鞋带扣，助你展现出众风范。

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