Nike Dunk Low

¥569 ¥849 32% 折让

经典鞋款，值得信赖。 Nike Dunk Low 女子运动鞋采用和谐配色，结合优质材料与柔软衬垫，舒适耐穿。 上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！

Nike Dunk

在紧张的时间限制下，Nike Dunk 从一众混搭创意中脱颖而出，并于 1985–86 赛季亮相大学篮球场。 虽然元年款学院配色设计有助彰显校队本色，但当时的 Dunk 并未造成轰动。 这款运动鞋后来正是凭借低调小众的气质，加上抓附力强劲的平整鞋底，一跃成为滑板界的宠儿。 数十年过去，这款日常人气单品历经多款配色迭代，掀起了一阵又一阵的抢购浪潮，影响力之大有目共睹。