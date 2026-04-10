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Nike Dunk Low 女子运动鞋 - 帆白/貂棕/金属银

Nike Dunk Low

女子运动鞋

¥799

经典鞋款，值得信赖。Nike Dunk Low 女子运动鞋采用经典撞色设计，结合优质材料与柔软衬垫，舒适非凡。上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！


  • 显示颜色： 帆白/貂棕/金属银
  • 款式： IU3488-133

Nike Dunk Low

¥799

经典鞋款，值得信赖。Nike Dunk Low 女子运动鞋采用经典撞色设计，结合优质材料与柔软衬垫，舒适非凡。上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！

其他细节

  • 天然皮革鞋面柔软耐穿，增添复古韵味
  • 泡棉中底，轻盈缓震
  • 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，铸就非凡抓地力，尽显经典风范

产品细节

  • 加垫鞋口
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 帆白/貂棕/金属银
  • 款式： IU3488-133

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