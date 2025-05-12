 

Nike Dunk Low

婴童易穿脱运动鞋板鞋

¥319¥39920% 折让

经典设计，助小宝贝开启运动鞋收藏之旅。Nike Dunk 运动鞋起初专为篮球运动匠心设计，却深受滑板爱好者的青睐，定义了运动鞋迷文化。Nike Dunk Low 婴童易穿脱运动鞋这款 80 年代经典鞋款采用柔软脚踝衬垫，结合橡胶的非凡抓地力，无需系带，助小宝贝尽情畅玩。


  • 显示颜色： 白色/白色/大学红
  • 款式： FB9107-119

Nike Dunk Low

¥319¥39920% 折让

经典设计，助小宝贝开启运动鞋收藏之旅。Nike Dunk 运动鞋起初专为篮球运动匠心设计，却深受滑板爱好者的青睐，定义了运动鞋迷文化。Nike Dunk Low 婴童易穿脱运动鞋这款 80 年代经典鞋款采用柔软脚踝衬垫，结合橡胶的非凡抓地力，无需系带，助小宝贝尽情畅玩。

经久耐穿

天然皮革与合成材质组合设计，经久耐穿，彰显经典魅力。

经典外观

鞋头部位打孔细节结合鞋口和鞋舌形状，忠实沿袭元年款 Dunk 经典外观。

强大抓地力，驾驭日常活动

全掌型橡胶鞋底铸就非凡抓地力，同时融入与元年款类似的抓地底纹。

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 包边鞋底结构
  • 显示颜色： 白色/白色/大学红
  • 款式： FB9107-119

Nike Dunk

在紧张的时间限制下，Nike Dunk 从一众混搭创意中脱颖而出，并于 1985–86 赛季亮相大学篮球场。虽然元年款学院配色设计有助彰显校队本色，但当时的 Dunk 并未造成轰动。这款运动鞋后来正是凭借低调小众的气质，加上抓附力强劲的平整鞋底，一跃成为滑板界的宠儿。数十年过去，这款日常人气单品历经多款配色迭代，掀起了一阵又一阵的抢购浪潮，影响力之大有目共睹。

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。