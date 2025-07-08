Nike Dunk Low
幼童运动鞋板鞋
22% 折让
经典设计，助孩子开启运动鞋收藏之旅。Nike Dunk 运动鞋起初专为篮球运动匠心设计，却深受滑板爱好者的青睐，定义了运动鞋迷文化。Nike Dunk Low 幼童运动鞋采用柔软脚踝衬垫，结合鞋底橡胶的出色抓地力，助孩子尽情畅玩。
- 显示颜色： 白色/尘光子色/浅银
- 款式： FB9108-124
Nike Dunk Low
22% 折让
经典设计，助孩子开启运动鞋收藏之旅。Nike Dunk 运动鞋起初专为篮球运动匠心设计，却深受滑板爱好者的青睐，定义了运动鞋迷文化。Nike Dunk Low 幼童运动鞋采用柔软脚踝衬垫，结合鞋底橡胶的出色抓地力，助孩子尽情畅玩。
耐穿出众
天然皮革与合成材质组合设计，经久耐穿，彰显经典魅力。
经典设计，出众外观
鞋头部位打孔细节结合鞋口与鞋舌形状，忠实沿袭元年款 Dunk 设计，缔造经典外观。
强劲抓地力，驾驭日常活动
全掌型橡胶鞋底铸就非凡抓地力，同时融入与元年款类似的抓地底纹。
产品细节
- 经典鞋带
- 包边鞋底结构
- 显示颜色： 白色/尘光子色/浅银
- 款式： FB9108-124
Nike Dunk
随着截止日期逼近，Nike Dunk 从一系列混搭创意中脱颖而出，在 1985–86 赛季亮相大学篮球场。虽然元年款学院配色设计有助彰显学院格调，但事实证明 Dunk 并不受欢迎。但正是这款低调的运动鞋缺乏人气，加上平整且具有出色抓附力的鞋底，令其闯入了滑板运动员的视野。几十年后，这款日常人气单品历经多款配色迭代，掀起了一阵又一阵的抢购浪潮，其影响力毋庸置疑。
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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