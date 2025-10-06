Nike Dunk Low

¥319 ¥499 36% 折让

经典设计，助孩子开启运动鞋收藏之旅。Nike Dunk 运动鞋起初专为篮球运动匠心设计，却深受滑板爱好者的青睐，定义了运动鞋迷文化。Nike Dunk Low 幼童运动鞋采用柔软脚踝衬垫，结合鞋底橡胶的出色抓地力，助孩子尽情畅玩。

Nike Dunk

随着截止日期逼近，Nike Dunk 从一系列混搭创意中脱颖而出，在 1985–86 赛季亮相大学篮球场。虽然元年款学院配色设计有助彰显学院格调，但事实证明 Dunk 并不受欢迎。但正是这款低调的运动鞋缺乏人气，加上平整且具有出色抓附力的鞋底，令其闯入了滑板运动员的视野。几十年后，这款日常人气单品历经多款配色迭代，掀起了一阵又一阵的抢购浪潮，其影响力毋庸置疑。