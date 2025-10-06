 
Nike Dunk Low 幼童运动鞋板鞋 - 白色/浅紫罗兰/浅紫罗兰

Nike Dunk Low

幼童运动鞋板鞋

经典设计，助孩子开启运动鞋收藏之旅。Nike Dunk 运动鞋起初专为篮球运动匠心设计，却深受滑板爱好者的青睐，定义了运动鞋迷文化。Nike Dunk Low 幼童运动鞋采用柔软脚踝衬垫，结合鞋底橡胶的出色抓地力，助孩子尽情畅玩。


  • 显示颜色： 白色/浅紫罗兰/浅紫罗兰
  • 款式： FB9108-128

耐穿出众

天然皮革与合成材质组合设计，经久耐穿，彰显经典魅力。

经典设计，出众外观

鞋头部位打孔细节结合鞋口与鞋舌形状，忠实沿袭元年款 Dunk 设计，缔造经典外观。

强劲抓地力，驾驭日常活动

全掌型橡胶鞋底铸就非凡抓地力，同时融入与元年款类似的抓地底纹。

产品细节

  • 经典鞋带
  • 包边鞋底结构
Nike Dunk

随着截止日期逼近，Nike Dunk 从一系列混搭创意中脱颖而出，在 1985–86 赛季亮相大学篮球场。虽然元年款学院配色设计有助彰显学院格调，但事实证明 Dunk 并不受欢迎。但正是这款低调的运动鞋缺乏人气，加上平整且具有出色抓附力的鞋底，令其闯入了滑板运动员的视野。几十年后，这款日常人气单品历经多款配色迭代，掀起了一阵又一阵的抢购浪潮，其影响力毋庸置疑。

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    28: 鞋内长 18.6

    29.5: 鞋内长 19.4

    31: 鞋内长 20.6

    32: 鞋内长 21.4

    33.5: 鞋内长 22

    35: 鞋内长 22.8

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

