第 1 张图片，共 12 张图片
Nike Dunk Low x LEGO® Collection
幼童运动鞋
20% 折让
Dunk 和 LEGO®小人仔有哪些共同点？无论怎样玩，它们都能让小宝贝潮范十足。Nike Dunk Low x LEGO® Collection 幼童运动鞋采用一体式平整鞋面，让小宝贝化身设计师，在这块“画布”上发挥无尽创想吧。这款鞋采用一体式平整鞋面，鞋盒可拼成玩具箱，让小宝贝尽情发挥！
- 显示颜色： 帆白/黑/灯草红/帆白
- 款式： II7288-100
Nike Dunk Low x LEGO® Collection
20% 折让
Dunk 和 LEGO®小人仔有哪些共同点？无论怎样玩，它们都能让小宝贝潮范十足。Nike Dunk Low x LEGO® Collection 幼童运动鞋采用一体式平整鞋面，让小宝贝化身设计师，在这块“画布”上发挥无尽创想吧。这款鞋采用一体式平整鞋面，鞋盒可拼成玩具箱，让小宝贝尽情发挥！
专属定制
小人仔涂装风格设计，凸显 Dunk 经典缝线元素。只需小宝贝发挥艺术天赋，即可创造无限可能！
出众抓地，助力畅玩
橡胶鞋底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范。
柔软舒适
泡绵中底，有助减轻鞋身重量，回弹缓震。
产品细节
- 经典鞋带
- 加垫鞋口
- 包边鞋底结构
- 显示颜色： 帆白/黑/灯草红/帆白
- 款式： II7288-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。