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Nike Dunk Low x LEGO® Collection 幼童运动鞋 - 帆白/黑/灯草红/帆白

Nike Dunk Low x LEGO® Collection

幼童运动鞋

20% 折让

Dunk 和 LEGO®小人仔有哪些共同点？无论怎样玩，它们都能让小宝贝潮范十足。Nike Dunk Low x LEGO® Collection 幼童运动鞋采用一体式平整鞋面，让小宝贝化身设计师，在这块“画布”上发挥无尽创想吧。这款鞋采用一体式平整鞋面，鞋盒可拼成玩具箱，让小宝贝尽情发挥！


  • 显示颜色： 帆白/黑/灯草红/帆白
  • 款式： II7288-100

Nike Dunk Low x LEGO® Collection

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Dunk 和 LEGO®小人仔有哪些共同点？无论怎样玩，它们都能让小宝贝潮范十足。Nike Dunk Low x LEGO® Collection 幼童运动鞋采用一体式平整鞋面，让小宝贝化身设计师，在这块“画布”上发挥无尽创想吧。这款鞋采用一体式平整鞋面，鞋盒可拼成玩具箱，让小宝贝尽情发挥！

专属定制

小人仔涂装风格设计，凸显 Dunk 经典缝线元素。只需小宝贝发挥艺术天赋，即可创造无限可能！

出众抓地，助力畅玩

橡胶鞋底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范。

柔软舒适

泡绵中底，有助减轻鞋身重量，回弹缓震。

产品细节

  • 经典鞋带
  • 加垫鞋口
  • 包边鞋底结构
  • 显示颜色： 帆白/黑/灯草红/帆白
  • 款式： II7288-100

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价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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