Nike Dunk Low x LEGO® Collection

¥699

Dunk 和乐高®小人仔有哪些共同点？无论怎样玩，它们都能让你潮范十足。Nike Dunk Low x LEGO® Collection 幼童运动鞋采用一体式平整鞋面，让小宝贝化身设计师，在这块“画布”上发挥无尽创想吧。配有四副鞋带，让孩子们玩转百变造型，开启无限可能！

专属定制 小人仔涂装风格设计，凸显 Dunk 经典缝线元素。潮鞋就位，只差小宝贝的创意点睛。任小宝贝随心更换鞋带，添加个性元素——想象无上限！ 出众抓地，助力畅玩 橡胶鞋底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范。 柔软舒适 泡绵中底，有助减轻鞋身重量，回弹缓震。

产品细节 经典鞋带

加垫鞋口

包边鞋底结构

显示颜色： 帆白/黑/灯草红/帆白

款式： II7288-100