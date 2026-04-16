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Nike Dunk Low x LEGO® Collection
幼童运动鞋
20% 折让
Nike Dunk Low x LEGO® Collection 幼童运动鞋会是通往另一个宇宙的窗口吗？ 即刻上脚，让孩子们一探究竟！ 多种人气乐高®元素隐匿于以银河系为灵感的印花图案之中。 耐穿合成材质鞋面搭配足底柔软泡绵，缔造非凡舒适感受。
- 显示颜色： 白色/勇气蓝/金属银灰/多色
- 款式： IM1447-100
Nike Dunk Low x LEGO® Collection
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Nike Dunk Low x LEGO® Collection 幼童运动鞋会是通往另一个宇宙的窗口吗？ 即刻上脚，让孩子们一探究竟！ 多种人气乐高®元素隐匿于以银河系为灵感的印花图案之中。 耐穿合成材质鞋面搭配足底柔软泡绵，缔造非凡舒适感受。
其他细节
- 合成材质鞋面柔软耐穿，增添复古韵味
- 泡绵中底，有助减轻鞋身重量，回弹缓震
- 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范，助力轻松迈步，而孩子们的一小步对乐高®小人仔而言却是一大步
产品细节
- 经典鞋带
- 橡胶外底
- 显示颜色： 白色/勇气蓝/金属银灰/多色
- 款式： IM1447-100
Nike Dunk
在紧张的时间限制下，Nike Dunk 从一众混搭创意中脱颖而出，并于 1985–86 赛季亮相大学篮球场。 虽然元年款学院配色设计有助彰显校队本色，但当时的 Dunk 并未造成轰动。 这款运动鞋后来正是凭借低调小众的气质，加上抓附力强劲的平整鞋底，一跃成为滑板界的宠儿。 数十年过去，这款日常人气单品历经多款配色迭代，掀起了一阵又一阵的抢购浪潮，影响力之大有目共睹。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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