Nike Dunk Low LX

¥849

经典鞋款，值得信赖。Nike Dunk Low LX 女子运动鞋采用软木元素细节设计，旨在向大自然致敬。

Nike Dunk

在紧张的时间限制下，Nike Dunk 从一众混搭创意中脱颖而出，并于 1985–86 赛季亮相大学篮球场。 虽然元年款学院配色设计有助彰显校队本色，但当时的 Dunk 并未造成轰动。 这款运动鞋后来正是凭借低调小众的气质，加上抓附力强劲的平整鞋底，一跃成为滑板界的宠儿。 数十年过去，这款日常人气单品历经多款配色迭代，掀起了一阵又一阵的抢购浪潮，影响力之大有目共睹。

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