 
Nike Dunk Low Women's Artist Collection 耐克与 SUSAN FANG 合作系列李宛妲Vanda同款女子运动鞋 - 山峰白/狼灰/氢蓝/紫蓝

Nike Dunk Low Women's Artist Collection

耐克与 SUSAN FANG 合作系列李宛妲Vanda同款女子运动鞋

¥1,199
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

这款优雅惊艳的 Nike Dunk Low Women's Artist Collection 耐克与 SUSAN FANG 合作系列李宛妲Vanda同款女子运动鞋由 Nike 与 SUSAN FANG 携手打造，其设计灵感源于 SUSAN FANG 对美的崇尚和对大自然原始魅力的追求。合成材质与提花织物的结合，融入了 SUSAN FANG 的原创设计。出众材料相得益彰，与空灵的立体花卉图案装饰相映成趣，展现了 SUSAN FANG 品牌所推崇的精湛工艺与匠人精神。


  • 显示颜色： 山峰白/狼灰/氢蓝/紫蓝
  • 款式： HV8575-100

其他细节

  • 合成材质与织物组合鞋面，柔软耐穿，增添复古韵味
  • 泡绵中底，轻盈缓震
  • 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范

产品细节

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

