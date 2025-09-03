Nike Dunk Low Women's Artist Collection
耐克与 SUSAN FANG 合作系列李宛妲Vanda同款女子运动鞋
¥1,199
这款优雅惊艳的 Nike Dunk Low Women's Artist Collection 耐克与 SUSAN FANG 合作系列李宛妲Vanda同款女子运动鞋由 Nike 与 SUSAN FANG 携手打造，其设计灵感源于 SUSAN FANG 对美的崇尚和对大自然原始魅力的追求。合成材质与提花织物的结合，融入了 SUSAN FANG 的原创设计。出众材料相得益彰，与空灵的立体花卉图案装饰相映成趣，展现了 SUSAN FANG 品牌所推崇的精湛工艺与匠人精神。
- 显示颜色： 山峰白/狼灰/氢蓝/紫蓝
- 款式： HV8575-100
Nike Dunk Low Women's Artist Collection
¥1,199
这款优雅惊艳的 Nike Dunk Low Women's Artist Collection 耐克与 SUSAN FANG 合作系列李宛妲Vanda同款女子运动鞋由 Nike 与 SUSAN FANG 携手打造，其设计灵感源于 SUSAN FANG 对美的崇尚和对大自然原始魅力的追求。合成材质与提花织物的结合，融入了 SUSAN FANG 的原创设计。出众材料相得益彰，与空灵的立体花卉图案装饰相映成趣，展现了 SUSAN FANG 品牌所推崇的精湛工艺与匠人精神。
其他细节
- 合成材质与织物组合鞋面，柔软耐穿，增添复古韵味
- 泡绵中底，轻盈缓震
- 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范
产品细节
- 显示颜色： 山峰白/狼灰/氢蓝/紫蓝
- 款式： HV8575-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。