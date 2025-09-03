这款优雅惊艳的 Nike Dunk Low Women's Artist Collection 耐克女性艺术家系列李宛妲Vanda同款女子运动鞋由 Nike 与 SUSAN FANG 携手打造，其设计灵感源于方妍楠对美的崇尚和对大自然原始魅力的追求。 合成材质与提花织物的结合，融入了方妍楠的原创设计。 出众材料相得益彰，与空灵的立体花卉图案装饰相映成趣，展现了 SUSAN FANG 品牌所推崇的精湛工艺与匠人精神。

显示颜色： 山峰白/狼灰/氢蓝/紫蓝

款式： HV8575-100