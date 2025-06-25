 
Nike Dunk Low By You 专属定制男子运动鞋 - 多色/多色/多色

Nike Dunk Low By You

专属定制男子运动鞋

¥899

在黑与白之间，还有独属于你的故事。 定制你的专属 Dunk，让经典永流传。 Nike Dunk Low By You 专属定制男子运动鞋混搭鳄鱼皮纹、蟒蛇皮纹、鸵鸟皮纹、黄貂鱼皮纹或优质皮革纹设计，打造丰富纹理效果；还可选择反光的耐克勾标志和后饰片，添加些许闪耀魅力。 选择经典的黑色或白色鞋底，或是换成天然橡胶鞋底，画上点睛之笔。 上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！


  • 显示颜色： 多色/多色/多色
  • 款式： IM1408-900

Nike Dunk Low By You

¥899

在黑与白之间，还有独属于你的故事。 定制你的专属 Dunk，让经典永流传。 Nike Dunk Low By You 专属定制男子运动鞋混搭鳄鱼皮纹、蟒蛇皮纹、鸵鸟皮纹、黄貂鱼皮纹或优质皮革纹设计，打造丰富纹理效果；还可选择反光的耐克勾标志和后饰片，添加些许闪耀魅力。 选择经典的黑色或白色鞋底，或是换成天然橡胶鞋底，画上点睛之笔。 上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！

基本材料

混搭鳄鱼皮纹、蟒蛇皮纹、鸵鸟皮纹、黄貂鱼皮纹或优质摔花皮纹，打造丰富层次感和你挚爱的纹理效果。

经典组合

玩转黑与白，缔造专属撞色设计。

秀出自我

每只鞋的后饰片可添加名字首字母、 昵称 或其他个人信息， 至多 5 个字符。

其他细节

  • 鞋面会随着穿着磨损增添柔软质感和复古韵味
  • 泡绵中底，缔造轻盈回弹的缓震效果
  • 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范

Nike By You 细节

  • 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。 每双运动鞋均由手工匠心打造而成， 值得你耐心等待。
  • 都可以作为专属印记，为运动鞋增添个性色彩。
  • 在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。
  • 显示颜色： 多色/多色/多色
  • 款式： IM1408-900

Nike Dunk

在紧张的时间限制下，Nike Dunk 从一众混搭创意中脱颖而出，并于 1985–86 赛季亮相大学篮球场。 虽然元年款学院配色设计有助彰显校队本色，但当时的 Dunk 并未造成轰动。 这款运动鞋后来正是凭借低调小众的气质，加上抓附力强劲的平整鞋底，一跃成为滑板界的宠儿。 数十年过去，这款日常人气单品历经多款配色迭代，掀起了一阵又一阵的抢购浪潮，影响力之大有目共睹。

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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