Nike Dunk Low Disrupt 女子运动鞋的灵感源自 21 世纪早期的 Dunk Low，运用夸张工法和加厚中底设计，为篮球风尚注入独特元素。鞋面采用利落皮革覆面结合织物相组合，向 AF1 传统致敬；外露泡棉鞋舌和梭织细节，增添 DIY 魅力。

Dunk 起初是 Nike 旗下的经典篮球鞋，后来受到滑板文化的追捧，经过 Nike SB 适时革新，蜕变为出众的炫技鞋款。现在，从小镇滑板店到纽约标志性的高级时尚商店，SB Dunk 已然成为 Nike 与众多设计界巨擘合作的青睐蓝本。

Nike Dunk Low Disrupt 女子运动鞋的灵感源自 21 世纪早期的 Dunk Low，运用夸张工法和加厚中底设计，为篮球风尚注入独特元素。鞋面采用利落皮革覆面结合织物相组合，向 AF1 传统致敬；外露泡棉鞋舌和梭织细节，增添 DIY 魅力。

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