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Nike Dunk Low Premium SE 女子运动鞋 - 中橄榄绿/橡皮暗褐/中橄榄绿/帆白

Nike Dunk Low Premium SE

女子运动鞋

10% 折让
中橄榄绿/橡皮暗褐/中橄榄绿/帆白
图腾黑紫/橡皮暗褐/图腾黑紫/粉白

经典鞋款，值得信赖。Nike Dunk Low Premium SE 女子运动鞋为特别版本，采用绒面革和编织设计组合鞋面，塑就纹理外观。鞋款融入柔软衬垫，舒适非凡，经久耐穿。


  • 显示颜色： 中橄榄绿/橡皮暗褐/中橄榄绿/帆白
  • 款式： IB6161-200

Nike Dunk Low Premium SE

10% 折让

经典鞋款，值得信赖。Nike Dunk Low Premium SE 女子运动鞋为特别版本，采用绒面革和编织设计组合鞋面，塑就纹理外观。鞋款融入柔软衬垫，舒适非凡，经久耐穿。

其他细节

  • 皮革与合成材质组合鞋面，经久耐穿
  • 泡绵中底，轻盈缓震
  • 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范

产品细节

  • 显示颜色： 中橄榄绿/橡皮暗褐/中橄榄绿/帆白
  • 款式： IB6161-200

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