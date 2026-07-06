 
第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Dunk Low Retro 男子运动鞋 - 白金色/矿物岩板蓝

Nike Dunk Low Retro

男子运动鞋

20% 折让
白金色/矿物岩板蓝
冷灰/微灰
设计你的 Nike By You 专属定制产品

经典鞋款，值得信赖。Nike Dunk Low Retro 男子运动鞋结合合成材质与帆布设计，搭配柔软衬垫，舒适非凡，焕然一新。上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！


  • 显示颜色： 白金色/矿物岩板蓝
  • 款式： IH1940-002

Nike Dunk Low Retro

20% 折让

经典鞋款，值得信赖。Nike Dunk Low Retro 男子运动鞋结合合成材质与帆布设计，搭配柔软衬垫，舒适非凡，焕然一新。上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！

其他细节

  • 合成材质与织物组合鞋面，增添柔软质感和复古格调
  • 泡棉中底，轻盈缓震
  • 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范

产品细节

  • 显示颜色： 白金色/矿物岩板蓝
  • 款式： IH1940-002

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。