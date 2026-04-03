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Nike Dunk Low Retro
男子运动鞋
¥749
经典鞋款，值得信赖。Nike Dunk Low Retro 男子运动鞋结合合成材质与帆布设计，搭配柔软衬垫，舒适非凡，焕然一新。上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！
- 显示颜色： 冷灰/微灰
- 款式： IH1940-001
Nike Dunk Low Retro
¥749
经典鞋款，值得信赖。Nike Dunk Low Retro 男子运动鞋结合合成材质与帆布设计，搭配柔软衬垫，舒适非凡，焕然一新。上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！
其他细节
- 合成材质与织物组合鞋面，增添柔软质感和复古格调。
- 泡棉中底，轻盈缓震。
- 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范。
产品细节
- 显示颜色： 冷灰/微灰
- 款式： IH1940-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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