第 1 张图片，共 9 张图片
Nike Dunk Low Retro Premium
男子运动鞋
20% 折让
经典鞋款，值得信赖。Nike Dunk Low Retro Premium 男子运动鞋采用压纹翻毛皮与织物材质，舒适耐穿。上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！
- 显示颜色： 浅英国褐/浅巧克力色/麻线黄/浅英国褐
- 款式： IB7746-200
Nike Dunk Low Retro Premium
20% 折让
经典鞋款，值得信赖。Nike Dunk Low Retro Premium 男子运动鞋采用压纹翻毛皮与织物材质，舒适耐穿。上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！
其他细节
- 织物与皮革组合鞋面，增添柔软质感和复古韵味
- 泡绵中底，缔造轻盈回弹的缓震效果
- 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范
产品细节
- 显示颜色： 浅英国褐/浅巧克力色/麻线黄/浅英国褐
- 款式： IB7746-200
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。