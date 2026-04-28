 
第 1 张图片，共 9 张图片
Nike Dunk Low Retro Premium 男子运动鞋 - 王朝紫/庭紫/荷兰橙/冲击绿

Nike Dunk Low Retro Premium

男子运动鞋

¥849

经典鞋款，值得信赖。Nike Dunk Low Retro Premium 男子运动鞋采用醒目配色，结合鲜艳的缝线设计，打造出众风采。上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！


  • 显示颜色： 王朝紫/庭紫/荷兰橙/冲击绿
  • 款式： IR1526-500

Nike Dunk Low Retro Premium

¥849

经典鞋款，值得信赖。Nike Dunk Low Retro Premium 男子运动鞋采用醒目配色，结合鲜艳的缝线设计，打造出众风采。上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！

其他细节

  • 皮革鞋面，增添柔软质感和复古韵味
  • 泡棉中底，轻盈缓震
  • 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范

产品细节

  • 显示颜色： 王朝紫/庭紫/荷兰橙/冲击绿
  • 款式： IR1526-500

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。