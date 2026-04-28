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Nike Dunk Low Retro Premium
男子运动鞋
¥849
经典鞋款，值得信赖。Nike Dunk Low Retro Premium 男子运动鞋采用醒目配色，结合鲜艳的缝线设计，打造出众风采。上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！
- 显示颜色： 王朝紫/庭紫/荷兰橙/冲击绿
- 款式： IR1526-500
Nike Dunk Low Retro Premium
¥849
经典鞋款，值得信赖。Nike Dunk Low Retro Premium 男子运动鞋采用醒目配色，结合鲜艳的缝线设计，打造出众风采。上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！
其他细节
- 皮革鞋面，增添柔软质感和复古韵味
- 泡棉中底，轻盈缓震
- 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范
产品细节
- 显示颜色： 王朝紫/庭紫/荷兰橙/冲击绿
- 款式： IR1526-500
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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