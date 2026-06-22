第 1 张图片，共 9 张图片
Nike Dunk Low Retro SE
男子运动鞋
经典鞋款，值得信赖。Nike Dunk Low Retro SE 男子运动鞋采用同色系翻毛皮鞋面，搭配橡胶外底，塑就简约外观。鞋款融入柔软衬垫，舒适非凡，经久耐穿。
- 显示颜色： 洞穴石色/洞穴石色/洞穴石色
- 款式： IB6651-200
Nike Dunk Low Retro SE
经典鞋款，值得信赖。Nike Dunk Low Retro SE 男子运动鞋采用同色系翻毛皮鞋面，搭配橡胶外底，塑就简约外观。鞋款融入柔软衬垫，舒适非凡，经久耐穿。
其他细节
- 皮革鞋面，经久耐穿
- 泡绵中底，轻盈缓震
- 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范
产品细节
- 低帮版型
- 加垫鞋口
- 橡胶外底
- 显示颜色： 洞穴石色/洞穴石色/洞穴石色
- 款式： IB6651-200
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。