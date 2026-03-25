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Nike Dunk Low Retro SE
男子运动鞋
¥799
Nike Dunk Low Retro SE 男子运动鞋结合优质材料与柔软衬垫，舒适非凡，焕然一新。上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！
- 显示颜色： 温和冷月光/尘光子色/椰奶色/白色
- 款式： II7078-200
Nike Dunk Low Retro SE
¥799
Nike Dunk Low Retro SE 男子运动鞋结合优质材料与柔软衬垫，舒适非凡，焕然一新。上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！
- 织物鞋面缔造柔软质感和复古韵味。
- 泡棉中底，轻盈缓震。
- 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范。
产品细节
- 显示颜色： 温和冷月光/尘光子色/椰奶色/白色
- 款式： II7078-200
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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