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Nike Dunk Low Retro SE 男子运动鞋 - 温和冷月光/尘光子色/椰奶色/白色

Nike Dunk Low Retro SE

男子运动鞋

¥799
温和冷月光/尘光子色/椰奶色/白色
浅骨色/山峰白/淡象牙白/圣绿

Nike Dunk Low Retro SE 男子运动鞋结合优质材料与柔软衬垫，舒适非凡，焕然一新。上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！


  • 显示颜色： 温和冷月光/尘光子色/椰奶色/白色
  • 款式： II7078-200

Nike Dunk Low Retro SE

¥799

Nike Dunk Low Retro SE 男子运动鞋结合优质材料与柔软衬垫，舒适非凡，焕然一新。上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！

  • 织物鞋面缔造柔软质感和复古韵味。
  • 泡棉中底，轻盈缓震。
  • 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范。

产品细节

  • 显示颜色： 温和冷月光/尘光子色/椰奶色/白色
  • 款式： II7078-200

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