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Nike Dunk Low Retro SE Leather/Suede
男子运动鞋
10% 折让
经典鞋款，值得信赖。Nike Dunk Low Retro SE Leather/Suede 男子运动鞋采用撞色设计，结合皮革与翻毛皮，搭配柔软衬垫，舒适又耐穿。上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！
- 显示颜色： 淡象牙白/淡象牙白/巴洛克棕
- 款式： FQ8249-104
Nike Dunk Low Retro SE Leather/Suede
10% 折让
经典鞋款，值得信赖。Nike Dunk Low Retro SE Leather/Suede 男子运动鞋采用撞色设计，结合皮革与翻毛皮，搭配柔软衬垫，舒适又耐穿。上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型！
其他细节
- 皮革鞋面搭配缝制翻毛皮覆面，经久耐穿
- 泡棉中底，缔造轻盈回弹的缓震效果
- 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范
产品细节
- 两副鞋带
- 加垫鞋口
- 显示颜色： 淡象牙白/淡象牙白/巴洛克棕
- 款式： FQ8249-104
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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