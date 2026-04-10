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Nike Dunk Low SE
大童运动鞋
¥599
穿上 Nike Dunk Low SE 大童运动鞋，彰显对 80 年代篮球的热爱。从耐穿设计到匠心版型和出众质感，旨在向经典 Dunk 致敬，专为成长中的双足打造，助力绽放运动天赋。
- 显示颜色： 棱镜粉/棱镜粉/棱镜粉
- 款式： 921803-601
Nike Dunk Low SE
¥599
穿上 Nike Dunk Low SE 大童运动鞋，彰显对 80 年代篮球的热爱。从耐穿设计到匠心版型和出众质感，旨在向经典 Dunk 致敬，专为成长中的双足打造，助力绽放运动天赋。
其他细节
- 低帮版型，打造出色近地感
- 耐穿鞋面采用天然皮革与合成材质组合，带来出众贴合感
产品细节
- 经典鞋带
- 显示颜色： 棱镜粉/棱镜粉/棱镜粉
- 款式： 921803-601
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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