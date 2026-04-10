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Nike Dunk Low SE 大童运动鞋 - 棱镜粉/棱镜粉/棱镜粉

Nike Dunk Low SE

大童运动鞋

¥599

穿上 Nike Dunk Low SE 大童运动鞋，彰显对 80 年代篮球的热爱。从耐穿设计到匠心版型和出众质感，旨在向经典 Dunk 致敬，专为成长中的双足打造，助力绽放运动天赋。


  • 显示颜色： 棱镜粉/棱镜粉/棱镜粉
  • 款式： 921803-601

Nike Dunk Low SE

¥599

穿上 Nike Dunk Low SE 大童运动鞋，彰显对 80 年代篮球的热爱。从耐穿设计到匠心版型和出众质感，旨在向经典 Dunk 致敬，专为成长中的双足打造，助力绽放运动天赋。

其他细节

  • 低帮版型，打造出色近地感
  • 耐穿鞋面采用天然皮革与合成材质组合，带来出众贴合感

产品细节

  • 经典鞋带
  • 显示颜色： 棱镜粉/棱镜粉/棱镜粉
  • 款式： 921803-601

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