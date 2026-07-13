第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Dunk Low SE
女子运动鞋
¥799
经典鞋款，值得信赖。Nike Dunk Low SE 女子运动鞋采用经典撞色设计，结合皮革与合成材质和柔软衬垫，兼具出众风格与舒适脚感。上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型。
- 显示颜色： 白色/白色/金属银/大学红
- 款式： IV5104-101
Nike Dunk Low SE
¥799
经典鞋款，值得信赖。Nike Dunk Low SE 女子运动鞋采用经典撞色设计，结合皮革与合成材质和柔软衬垫，兼具出众风格与舒适脚感。上脚 Dunk 鞋款，穿出理想造型。
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合鞋面，呈现出众光泽感
- 泡棉中底，轻盈缓震
- 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，铸就非凡抓地力，尽显经典风范
产品细节
- 加垫鞋口
- 鞋头打孔设计
- 显示颜色： 白色/白色/金属银/大学红
- 款式： IV5104-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。