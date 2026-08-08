Nike Dunk Low SE CC

¥749

这款 80 年代经典篮球鞋款起初专为硬木球场打造，后来成为席卷街头的时尚标杆，现以御寒细节再次归来。 Nike Dunk Low SE CC 女子运动鞋采用柔软加绒材料和欢快图案设计，缔造非凡舒适的穿着体验，让复古篮球风范重现街头。

Nike Dunk

从篮板到滑板，Nike Dunk 的影响力毋庸置疑。 尽管此鞋款在 1985 年以篮球鞋形式亮相，但其平整且具有出色抓附力的鞋底闯入了当时未被重视的滑板运动员的视野，成为滑板鞋的理想之选。 几十年来，Dunk 不断俘获全球各地滑板手的青睐，推出不计其数的配色方案，追求创造力和功能性兼得的理想境界，彰显亚文化风采。