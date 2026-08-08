第 1 张图片，共 9 张图片
Nike Dunk Low SE CC
女子运动鞋
¥749
售罄：
此配色当前无货
这款 80 年代经典篮球鞋款起初专为硬木球场打造，后来成为席卷街头的时尚标杆，现以御寒细节再次归来。 Nike Dunk Low SE CC 女子运动鞋采用柔软加绒材料和欢快图案设计，缔造非凡舒适的穿着体验，让复古篮球风范重现街头。
- 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/黑/白色/暗烟灰
- 款式： DQ7579-600
Nike Dunk Low SE CC
¥749
这款 80 年代经典篮球鞋款起初专为硬木球场打造，后来成为席卷街头的时尚标杆，现以御寒细节再次归来。 Nike Dunk Low SE CC 女子运动鞋采用柔软加绒材料和欢快图案设计，缔造非凡舒适的穿着体验，让复古篮球风范重现街头。
其他细节
- 舒适加绒材料，柔软温暖
- 毛绒鞋带搭配鞋舌和鞋垫图案，彰显冬日欢乐气息
- 泡绵中底，缔造轻盈回弹的缓震效果
- 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力，尽显传统风范
- 加垫低帮鞋口，助你随时随地畅享舒适比赛体验
产品细节
- 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/黑/白色/暗烟灰
- 款式： DQ7579-600
Nike Dunk
从篮板到滑板，Nike Dunk 的影响力毋庸置疑。 尽管此鞋款在 1985 年以篮球鞋形式亮相，但其平整且具有出色抓附力的鞋底闯入了当时未被重视的滑板运动员的视野，成为滑板鞋的理想之选。 几十年来，Dunk 不断俘获全球各地滑板手的青睐，推出不计其数的配色方案，追求创造力和功能性兼得的理想境界，彰显亚文化风采。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。