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      Nike Dunk Low SE CC

      女子运动鞋

      ¥749

      鲜亮勃艮第酒红/黑/白色/暗烟灰
      蜜瓜绿/幻影灰白/野外绿/蜜瓜绿

      这款 80 年代经典篮球鞋款起初专为硬木球场打造，后来成为席卷街头的时尚标杆，现以御寒细节再次归来。 Nike Dunk Low SE CC 女子运动鞋采用柔软加绒材料和欢快图案设计，缔造非凡舒适的穿着体验，让复古篮球风范重现街头。

      • 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/黑/白色/暗烟灰
      • 款式： DQ7579-600

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