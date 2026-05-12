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Nike Dunk Low SE "CNY" 马年限定脱缰系列
新年款男子运动鞋
10% 折让
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此配色当前无货
穿上致敬马年的 Nike Dunk Low SE "CNY" 马年限定脱缰系列新年款男子运动鞋，迎接农历新年。后跟采用飞马祥云设计，旨在庆贺马年。采用合成材质混搭皮革组合鞋面，结合柔软衬垫，舒适非凡。
- 显示颜色： 亚麻/幻影灰白/橄榄绿/暗褐
- 款式： IQ1118-220
Nike Dunk Low SE "CNY" 马年限定脱缰系列
10% 折让
穿上致敬马年的 Nike Dunk Low SE "CNY" 马年限定脱缰系列新年款男子运动鞋，迎接农历新年。后跟采用飞马祥云设计，旨在庆贺马年。采用合成材质混搭皮革组合鞋面，结合柔软衬垫，舒适非凡。
其他细节
- 泡绵中底，轻盈缓震
- 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，铸就非凡抓地力，尽显经典风范
产品细节
- 低帮版型
- 加垫鞋口
- 泡绵中底
- 显示颜色： 亚麻/幻影灰白/橄榄绿/暗褐
- 款式： IQ1118-220
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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