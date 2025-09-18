 
Nike Dunk Low SP 男子运动鞋板鞋 - 木板褐/秋绿/深紫红

Nike Dunk Low SP

男子运动鞋板鞋

继 2001“Ugly Ducklings”套装后，80 年代的篮球经典鞋款 Nike Dunk Low SP 男子运动鞋重现街头，采用柔软翻毛皮材质，彰显优雅格调。出众的复古配色将传统篮球风范融入街头，结合加垫低帮鞋口和外底圆形支点设计，营造舒适脚感，增添复古风范。


  • 显示颜色： 木板褐/秋绿/深紫红
  • 款式： DA1469-200

重现复古传统风格

继 2001“Ugly Ducklings”套装后，80 年代的篮球经典鞋款 Nike Dunk Low SP 男子运动鞋重现街头，采用柔软翻毛皮材质，彰显优雅格调。出众的复古配色将传统篮球风范融入街头，结合加垫低帮鞋口和外底圆形支点设计，营造舒适脚感，增添复古风范。

非凡细节

后跟 “NIKE” 刺绣细节搭配梭织鞋舌标签，塑就经典外观，鞋口采用加垫设计，打造舒适脚感。

元年款风范

沿袭元年款元素，橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力，尽显传统风范。

复古风范

柔软的皮革和织物鞋面，复古的“Ugly Ducklings”配色，增添出众怀旧魅力。

其他细节

  • 泡绵中底，塑就轻盈缓震脚感
  • 醒目色块融入复古配色，增添怀旧格调
  • 泡绵鞋垫，营造非凡舒适脚感

产品细节

Dunk 起源

Dunk 起初是 Nike 旗下的经典篮球鞋，后来受到滑板文化的追捧，经过 Nike SB 适时革新，蜕变为出众的炫技鞋款。现在，从小镇滑板店到纽约标志性的高级时尚商店，SB Dunk 已然成为 Nike 与众多设计界巨擘合作的青睐蓝本。

