Nike Dunk Low SP
男子运动鞋板鞋
21% 折让
售罄：
此配色当前无货
继 2001“Ugly Ducklings”套装后，80 年代的篮球经典鞋款 Nike Dunk Low SP 男子运动鞋重现街头，采用柔软翻毛皮材质，彰显优雅格调。出众的复古配色将传统篮球风范融入街头，结合加垫低帮鞋口和外底圆形支点设计，营造舒适脚感，增添复古风范。
- 显示颜色： 木板褐/秋绿/深紫红
- 款式： DA1469-200
Nike Dunk Low SP
21% 折让
重现复古传统风格
继 2001“Ugly Ducklings”套装后，80 年代的篮球经典鞋款 Nike Dunk Low SP 男子运动鞋重现街头，采用柔软翻毛皮材质，彰显优雅格调。出众的复古配色将传统篮球风范融入街头，结合加垫低帮鞋口和外底圆形支点设计，营造舒适脚感，增添复古风范。
非凡细节
后跟 “NIKE” 刺绣细节搭配梭织鞋舌标签，塑就经典外观，鞋口采用加垫设计，打造舒适脚感。
元年款风范
沿袭元年款元素，橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力，尽显传统风范。
复古风范
柔软的皮革和织物鞋面，复古的“Ugly Ducklings”配色，增添出众怀旧魅力。
其他细节
- 泡绵中底，塑就轻盈缓震脚感
- 醒目色块融入复古配色，增添怀旧格调
- 泡绵鞋垫，营造非凡舒适脚感
产品细节
- 显示颜色： 木板褐/秋绿/深紫红
- 款式： DA1469-200
Dunk 起源
Dunk 起初是 Nike 旗下的经典篮球鞋，后来受到滑板文化的追捧，经过 Nike SB 适时革新，蜕变为出众的炫技鞋款。现在，从小镇滑板店到纽约标志性的高级时尚商店，SB Dunk 已然成为 Nike 与众多设计界巨擘合作的青睐蓝本。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。