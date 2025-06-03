Nike Dunk Low Unlocked By You
专属定制女子运动鞋
¥999
Nike Dunk Low Unlocked By You 专属定制女子运动鞋携豹纹、虎纹、鳄鱼纹惊艳来袭， 快来创作你的理想 Dunk。90 年代风格配色，多种富有纹理质感的动物印花，任你恣意挥洒创想。 还可缀以配饰，为鞋款增添点睛之笔。
- 显示颜色： 多色/多色/多色
- 款式： FJ2256-900
Nike Dunk Low Unlocked By You
¥999
Nike Dunk Low Unlocked By You 专属定制女子运动鞋携豹纹、虎纹、鳄鱼纹惊艳来袭， 快来创作你的理想 Dunk。90 年代风格配色，多种富有纹理质感的动物印花，任你恣意挥洒创想。 还可缀以配饰，为鞋款增添点睛之笔。
基本材料
鳄鱼纹翻毛皮结合丝绒豹纹和虎纹印花，彰显狂野风范；或采用经典皮革，打造不凡外观。
鞋底也出彩
可选择经典天然橡胶外底或亮色半透明橡胶外底。
个性秀出来
鞋舌可添加至多 7 个字符，打造与众不同的专属杰作。
其他细节
- 鞋面会随着穿着磨损增添柔软质感和复古韵味
- 泡绵中底，缔造轻盈回弹的缓震效果
- 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力
Nike By You 细节
- 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。 每双运动鞋均由手工匠心打造而成， 值得你耐心等待。
- 名字首字母、 昵称、 或其他个人信息 都可以作为专属印记，为运动鞋增添个性色彩。
- 在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。
- 显示颜色： 多色/多色/多色
- 款式： FJ2256-900
Nike Dunk
从篮球到滑板，Nike Dunk 的影响力毋庸置疑。 尽管此鞋款在 1985 年以篮球鞋形式亮相，但其平整且具有出色抓附力的鞋底闯入了当时未被重视的滑板社区的视野，成为滑板鞋的理想之选。 Dunk 致力于彰显亚文化魅力，追求创造力和功能性兼得的理想境界，在几十年间推出不计其数的配色方案，不断俘获全球各地滑手的青睐。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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