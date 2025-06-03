Nike Dunk Low Unlocked By You

¥999

Nike Dunk Low Unlocked By You 专属定制女子运动鞋携豹纹、虎纹、鳄鱼纹惊艳来袭， 快来创作你的理想 Dunk。90 年代风格配色，多种富有纹理质感的动物印花，任你恣意挥洒创想。 还可缀以配饰，为鞋款增添点睛之笔。

Nike Dunk

从篮球到滑板，Nike Dunk 的影响力毋庸置疑。 尽管此鞋款在 1985 年以篮球鞋形式亮相，但其平整且具有出色抓附力的鞋底闯入了当时未被重视的滑板社区的视野，成为滑板鞋的理想之选。 Dunk 致力于彰显亚文化魅力，追求创造力和功能性兼得的理想境界，在几十年间推出不计其数的配色方案，不断俘获全球各地滑手的青睐。