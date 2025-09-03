 
Nike Dynamo 2 EasyOn 耐克毛毛虫婴童一脚蹬易穿脱运动鞋 - 海岸绿/天体金/足球灰/海岸绿

Nike Dynamo 2 EasyOn 耐克毛毛虫婴童易穿脱运动鞋穿法简单，无需系带，脚感舒适，助力小宝贝快速做好准备，尽情畅玩。可下压式后跟，小脚丫踩下后即可快速蹬入。 柔软毛绒里料巧搭动物风格细节，伴小宝贝畅玩。


  • 显示颜色： 海岸绿/天体金/足球灰/海岸绿
轻松穿脱

FlyEase 如今化身为 Nike EasyOn。 Nike EasyOn 设计方便实用，便于小宝贝们自行穿脱，让他们可以专注畅玩。 该鞋款无需系带，采用可下压式后跟，让稚嫩双足轻松穿入。

非凡舒适

柔软且富有弹性的织物与合成材质组合鞋面，为稚嫩双足缔造舒适穿着体验。 匠心排布的毛毛虫风格线条设计，塑就出众稳定性，帮助小宝贝驾驭多向运动。

柔软舒适

舒适鞋口添加毛绒里料，缔造柔软脚感。 足底搭配柔软泡绵，塑就出众缓震性能，助力畅玩。

产品细节

  • 外底鞋头和后跟融入橡胶贴片
