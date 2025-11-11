Nike Dynamo Free
耐克毛毛虫婴童易穿脱运动鞋
Nike Dynamo Free 耐克毛毛虫婴童易穿脱运动鞋采用易穿设计，无需系带，专为活泼好动的小宝贝打造，助力畅享玩乐时光。便于抓附的鞋舌结合无鞋带设计，令鞋款易于穿脱。柔韧灵活设计，塑就非凡舒适的日常穿着体验。
- 显示颜色： 宇宙蓝/波罗的海蓝/黑/白色
- 款式： 343938-434
其他细节
- 柔软材料，令脚趾畅动自如
- 波浪形状合成材质覆面设计，营造出众稳定性和支撑力
- 舒适泡绵鞋底，打造轻盈舒适感受
- 鞋底融入深切凹槽设计，铸就自然流畅的迈步体验
产品细节
